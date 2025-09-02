Шугаев: РФ и Индия обсуждают возможность расширения поставок систем С-400

Как писал сайт KP.RU, 13 августа командующий ВВС Индии маршал авиации Амар Прит Сингх заявил изданию Military Watch Magazine, что российская система ПВО С-400 сыграла значительную роль в конфликте Индии и Пакистана и внесла в него переломный момент. По его словам, С-400 не дала пакистанским самолетам приблизиться на расстояние, с которого те могут наносить удары. Российская система сбила 5 истребителей, а один из самолетов противника был уничтожен с рекордного расстояния — 300 км. Это является крупнейшим когда-либо зафиксированным уничтожением цели класса «земля — воздух», о котором мы можем говорить, подчеркнул маршал.