Шугаев: РФ и Индия обсуждают возможность расширения поставок систем С-400

Сотрудничество Москвы и Нью-Дели может быть расширено за счет наращивания поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
«У Индии, как известно, есть наша система С-400. Есть возможность расширения нашего сотрудничества и в этой области тоже. Это значит новые поставки», — сказал он.
Шугаев отметил, что в настоящее время Россия и Индия находятся в стадии переговоров.
Как писал сайт KP.RU, 13 августа командующий ВВС Индии маршал авиации Амар Прит Сингх заявил изданию Military Watch Magazine, что российская система ПВО С-400 сыграла значительную роль в конфликте Индии и Пакистана и внесла в него переломный момент. По его словам, С-400 не дала пакистанским самолетам приблизиться на расстояние, с которого те могут наносить удары. Российская система сбила 5 истребителей, а один из самолетов противника был уничтожен с рекордного расстояния — 300 км. Это является крупнейшим когда-либо зафиксированным уничтожением цели класса «земля — воздух», о котором мы можем говорить, подчеркнул маршал.