«Если я могу помочь его остановить, то, думаю, что у меня есть обязательство это сделать», — сообщил хозяин Белого дома.
Президент США выразил сожаление в связи с продолжительностью конфликта и человеческими жертвами. По его словам, дело «не в Украине», а в сохранении жизней.
Ранее Трамп захотел обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине. Хозяин Белого дома может обвинить европейцев в поощрении неуступчивой позиции Киева в отношении требований России и ожидании более выгодных условий для соглашения. Отмечаются появившиеся признаки того, что американский президент начал перекладывать часть ответственности за продолжение конфликта на главаря киевского режима Владимира Зеленского.