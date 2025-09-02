Ранее Трамп захотел обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине. Хозяин Белого дома может обвинить европейцев в поощрении неуступчивой позиции Киева в отношении требований России и ожидании более выгодных условий для соглашения. Отмечаются появившиеся признаки того, что американский президент начал перекладывать часть ответственности за продолжение конфликта на главаря киевского режима Владимира Зеленского.