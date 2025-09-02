Ричмонд
Трамп сообщил, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что чувствует обязательство остановить украинский конфликт, выразив разочарование его затяжным характером. Заявление республиканца прозвучало в телефонном интервью американскому журналисту Скотту Дженнингсу.

Источник: Life.ru

«Если я могу помочь его остановить, то, думаю, что у меня есть обязательство это сделать», — сообщил хозяин Белого дома.

Президент США выразил сожаление в связи с продолжительностью конфликта и человеческими жертвами. По его словам, дело «не в Украине», а в сохранении жизней.

Ранее Трамп захотел обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине. Хозяин Белого дома может обвинить европейцев в поощрении неуступчивой позиции Киева в отношении требований России и ожидании более выгодных условий для соглашения. Отмечаются появившиеся признаки того, что американский президент начал перекладывать часть ответственности за продолжение конфликта на главаря киевского режима Владимира Зеленского.

