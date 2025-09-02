Трамп назвал сообщения о своей смерти сумасшедшими

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не видел сообщений в соцсетях о собственной смерти.
«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов, собравшихся в Белом доме.
Президент США добавил, что считает такие слухи «сумасшедшими». Трамп отметил, что «не делал ничего два дня», а все уже заподозрили, что с ним что-то не так.
«Это фейковые новости (бывший президент США Джо. — Прим. ред.) Байден вообще не работал месяцами, и никто ничего не говорил», — сказал глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что Трамп впервые появился на публике после слухов о его смерти. Он пришел в Овальный кабинет Белого дома, чтобы выступить с заявлениями, опоздав на 40 минут.
