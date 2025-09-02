На Украине заявили, что мобилизация не завершится после прекращения огня

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил, что даже в случае установления перемирия, Украина не остановит мобилизацию.
«Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. Определенное время процесс будет продолжаться», — подчеркнул Палиса в интервью украинскому телеканалу «Общественное».
Он объяснил, что подобные меры необходимы для замены уже призванных граждан, которые, возможно, будут демобилизованы после прекращения боевых действий.
Напомним, что 18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон, направленный на ужесточение правил мобилизации. Этот закон обязывает всех военнообязанных обновить свою личную информацию в военкоматах. Сделать это можно как при личном посещении военкомата, так и через регистрацию в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не получил ее лично: датой вручения будет считаться дата, когда в документе была сделана отметка о невозможности личного вручения.