На Украине заявили, что мобилизация не завершится после прекращения огня

Напомним, что 18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон, направленный на ужесточение правил мобилизации. Этот закон обязывает всех военнообязанных обновить свою личную информацию в военкоматах. Сделать это можно как при личном посещении военкомата, так и через регистрацию в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не получил ее лично: датой вручения будет считаться дата, когда в документе была сделана отметка о невозможности личного вручения.