Трамп пригрозил «другой позицией» США при отсутствии прогресса по Украине

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон примет определенные меры, если его встреча с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, прошедшая 15 августа, не приведет к прогрессу в урегулировании между Москвой и Киевом.
«У нас была очень хорошая встреча с Путиным пару недель назад. Если ничего не получится, мы займем другую позицию», — заявил он журналистам в Белом доме.
До встречи в Анкоридже Трамп призывал к прекращению огня и предупреждал Москву о последствиях, если та не согласится на перемирие. После переговоров с Путиным республиканец заявил, что лучший способ завершить конфликт России и Украины — это заключить непосредственно мирное соглашение, «которое положит конец войне, а не просто соглашение о прекращении огня». О том, что нужно не перемирие, а долгосрочный мир, говорят российские власти.
Тогда же Трамп сообщил, что США отложили решение о новых ограничениях против Москвы и ее торговых партнеров, но накануне, 1 сентября, глава Минфина Скотт Бессент заявил Fox News: «Все варианты на столе», в том числе санкции, из-за действий России на Украине. По словам Бессента, российский президент после саммита на Аляске «действовал совершенно иначе, чем, как он заявлял, он намеревался поступить».
Российские власти считают санкции незаконными, Кремль называл угрозами попытки США вынудить другие страны прекратить торговые отношения с Россией. Тем не менее, глава МИД Сергей Лавров выражал уверенность, что Москва справится с новыми ограничениями.