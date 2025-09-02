Трамп пригрозил «другой позицией» США при отсутствии прогресса по Украине

До встречи в Анкоридже Трамп призывал к прекращению огня и предупреждал Москву о последствиях, если та не согласится на перемирие. После переговоров с Путиным республиканец заявил, что лучший способ завершить конфликт России и Украины — это заключить непосредственно мирное соглашение, «которое положит конец войне, а не просто соглашение о прекращении огня». О том, что нужно не перемирие, а долгосрочный мир, говорят российские власти.