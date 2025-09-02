Ричмонд
Глава ФСВТС Шугаев: РФ и Индия обсуждают расширение поставок С-400

Ранее Нью-Дели задействовал российскую ЗРК в конфликте с Пакистаном.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Индия ведут переговоры о расширении сотрудничества за счет наращивания поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 Нью-Дели, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«У Индии, как известно, есть наша система С-400. Есть возможность расширения нашего сотрудничества и в этой области тоже. Это значит новые поставки», — приводит его слова ТАСС.

Шугает пояснил, что стороны по этому вопросу находятся в стадии переговоров.

Ранее командующий индийскими военно-воздушными силами (ВВС), главный маршал авиации страны Амар Прит Сингх заявил, что ЗРК С-400 кардинально изменил ситуацию в рамках вооружённого конфликта с Пакистаном.

Напомним, в июне министры обороны Индии и России на встрече в китайском Циндао обсудили поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, модернизацию истребителей Су-30 MKИ и закупку критически важной военной техники в сжатые сроки.