Трамп утверждает, что не слышал слухов о своей смерти

Президент США Дональд Трамп заверил, что ему неизвестно про распространившиеся в социальных сетях слухах о его смерти. Об этом республиканец заявил журналистам, ответив отрицательно на вопрос о том, знал ли он об этих слухах, получивших распространение в последние несколько дней.
Однако политик заметил, что некоторые сведения до него доходили, поскольку он «получает отчеты», но не стал вдаваться в подробности, что именно он имеет в виду.
«Конкретно этого я не слышал, это довольно серьезно», — сказал глава Белого дома.
По его словам, за прошедшую неделю он провел несколько успешных пресс-конференций. Однако потом ничего не делал на протяжении двух дней, и сразу «стали говорить, что с президентом США что-то не так», добавил хозяин Овального кабинета. Он обратил внимание на то, что экс-президент США Джо Байден не общался с прессой месяцами и никто не говорил, что с ним что-то не так.
Как писал сайт KP.RU, 1 сентября Трамп сообщил, что сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо, опровергая слухи о своей якобы смерти. Политик сделал репост комментария американского политического аналитика Рогана О’Хэндли, который отметил, что Байден несколько дней подряд мог не появляться на публике, при этом СМИ сообщали, что он «в отличной форме», хотя в это время тот болел и отдыхал.