Трамп утверждает, что не слышал слухов о своей смерти

По его словам, за прошедшую неделю он провел несколько успешных пресс-конференций. Однако потом ничего не делал на протяжении двух дней, и сразу «стали говорить, что с президентом США что-то не так», добавил хозяин Овального кабинета. Он обратил внимание на то, что экс-президент США Джо Байден не общался с прессой месяцами и никто не говорил, что с ним что-то не так.