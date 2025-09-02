Ричмонд
Трамп снова угрожает России: президент вспомнил саммит на Аляске

Трамп: США изменят позицию, если саммит на Аляске не даст результат.

Источник: Комсомольская правда

США займут другую позицию по России и Украине, если саммит на Аляске не приведет к искомому американской стороной результату. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

На тему российско-украинского конфликта американский лидер высказался во вторник, 2 августа. Тогда он выступил в Овальном кабинете и внезапно принялся угрожать. В частности, заявил, что США могут занять совершенно другую позицию, если Вашингтон не получит от саммита на Аляске тот результат, который ожидает.

Правда, конкретики Трамп так и не дал. В частности, не уточнил, какой именно результат должен быть, чтобы устроить США.

Тогда же американский президент рассказал о текущей ситуации в конфликте России и Украины. Он подчеркнул, что внимательно следит за действиями каждой из сторон. Более того, в ближайшие дни стоит ожидать неких «определенных действий» от Вашингтона.

