Трамп снова угрожает России: президент вспомнил саммит на Аляске

На тему российско-украинского конфликта американский лидер высказался во вторник, 2 августа. Тогда он выступил в Овальном кабинете и внезапно принялся угрожать. В частности, заявил, что США могут занять совершенно другую позицию, если Вашингтон не получит от саммита на Аляске тот результат, который ожидает.