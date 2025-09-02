Трамп: США могут пересмотреть позицию по украинскому конфликту

Президент США Дональд Трамп сказал, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным была «очень хорошей» и предложил посмотреть, приведет ли к чему-либо состоявшийся саммит.
«Если нет, то мы займем иную позицию», — сказал Трамп. Он не рассказал подробностей ни о том, каких итогов саммита ожидают США, ни о том, как именно Вашингтон планирует менять позицию.
Путин и Трамп встретились в Анкоридже 15 августа. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.
18 августа Трамп встретился в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. В ходе переговоров он созванивался с Путиным. Трамп говорил, что в ходе телефонного разговора обсуждалась возможность встречи российского президента с Зеленским.
