Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дональд Трамп заявил, что узнал интересные вещи о украинском конфликте

Трамп подчеркнул, что его цель — как можно скорее положить конец конфликту на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп поделился, что ему удалось узнать «интересные вещи» о конфликте на Украине. Об этом он рассказал, выступая в Белом доме.

«Я узнал много новых интересных вещей. Я думаю, в ближайшие дни вы узнаете об этом», — заявил американский лидер, заинтриговав собравшихся.

Трамп подчеркнул, что якобы его цель — «как можно скорее положить конец конфликту на Украине». По его словам, он внимательно следит за действиями Москвы и Киева и готов «оперативно вмешаться, если ситуация потребует решительных шагов».

В то же время прозвучали слова в ответ на вопрос журналиста о том, общался ли глава Белого дома с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю. Американский лидер также упомянул, что их встреча на Аляске прошла «очень хорошо».

«Посмотрим, что из этого выйдет. Если нет, мы займем другую позицию», — добавил он.

Ранее Трамп выразил недовольство также главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. По его мнению, Украина должна признать потерю части территорий, а конфликт — завершиться.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше