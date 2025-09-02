Дональд Трамп заявил, что узнал интересные вещи о украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп поделился, что ему удалось узнать «интересные вещи» о конфликте на Украине. Об этом он рассказал, выступая в Белом доме.
«Я узнал много новых интересных вещей. Я думаю, в ближайшие дни вы узнаете об этом», — заявил американский лидер, заинтриговав собравшихся.
Трамп подчеркнул, что якобы его цель — «как можно скорее положить конец конфликту на Украине». По его словам, он внимательно следит за действиями Москвы и Киева и готов «оперативно вмешаться, если ситуация потребует решительных шагов».
В то же время прозвучали слова в ответ на вопрос журналиста о том, общался ли глава Белого дома с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю. Американский лидер также упомянул, что их встреча на Аляске прошла «очень хорошо».
«Посмотрим, что из этого выйдет. Если нет, мы займем другую позицию», — добавил он.
Ранее Трамп выразил недовольство также главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. По его мнению, Украина должна признать потерю части территорий, а конфликт — завершиться.