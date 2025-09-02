Рубио заявил, что США ударили по судну с наркотиками в Карибском море

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что американские военные нанесли удар по судну с наркотиками в Карибском море, которое якобы шло из Венесуэлы.
По его словам, удар был «смертоносным».
«Как только что объявил президент США Дональд Трамп, американские военные нанесли смертоносный удар по наркосудну, вышедшему из Венесуэлы и управляемому признанной наркотеррористической организацией», — заявил Рубио.
Напомним, в августе США отправили к берегам Венесуэлы несколько военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подлодку. Позднее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент Трамп готов задействовать все американские силы, для якобы борьбы с наркотрафиком.
В самом Каракасе такие действия США назвали провокационными. Командующий боливарианской милицией Венесуэлы Орландо Ромеро заявил, что использование кораблей США в Карибском море никак не связано с реальной борьбой с наркотрафиком.