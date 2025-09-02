Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: ВС США уничтожили судно с предполагаемыми наркотиками из Венесуэлы

Трамп отметил, что корабль Венесуэлы был выведен из строя, но не раскрыл подробностей.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о решительных действиях американских военных у берегов Венесуэлы. По его словам, было уничтожено судно, предположительно перевозившее наркотики.

«Буквально несколько минут назад мы открыли огонь по судну, на котором находилось большое количество наркотиков», — заявил Трамп. Он отметил, что корабль был выведен из строя, но не стал вдаваться в подробности операции.

Недавно Белый дом направил к берегам Венесуэлы значительные военные силы, включая около десяти кораблей ВМС и тысячи военнослужащих.

Также известно, что ранее США обратились к гражданам с просьбой помочь в поимке президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Вашингтон готов выплатить вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту главы государства.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше