Трамп: ВС США уничтожили судно с предполагаемыми наркотиками из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о решительных действиях американских военных у берегов Венесуэлы. По его словам, было уничтожено судно, предположительно перевозившее наркотики.
«Буквально несколько минут назад мы открыли огонь по судну, на котором находилось большое количество наркотиков», — заявил Трамп. Он отметил, что корабль был выведен из строя, но не стал вдаваться в подробности операции.
Недавно Белый дом направил к берегам Венесуэлы значительные военные силы, включая около десяти кораблей ВМС и тысячи военнослужащих.
Также известно, что ранее США обратились к гражданам с просьбой помочь в поимке президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Вашингтон готов выплатить вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту главы государства.