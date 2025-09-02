Трамп сообщил, что США могут пересмотреть позицию по украинскому конфликту

Ранее Трамп заявил, что внимательно следит за действиями Москвы и Киева. Республиканец пообещал принять определённые меры в ближайшие дни. Хозяин Белого дома также обсудил возможные последствия, если не состоится встреча президента России Владимира Путина с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Американский лидер подчеркнул, что последствия будут, но не уточнил, какие именно.