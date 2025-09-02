Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил, что США могут пересмотреть позицию по украинскому конфликту

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может занять «другую позицию» в отношении ситуации на Украине, если не будет прогресса по конфликту. Заявление американского лидера прозвучало во время общения с журналистами в Белом доме.

Источник: Life.ru

«У нас была очень хорошая встреча с Путиным пару недель назад. Если ничего не получится, мы займём другую позицию», — сказал республиканец.

На вопрос о разговорах с российским лидером Владимиром Путиным Трамп ответил, что узнал очень интересные вещи.

«Думаю, в ближайшие несколько дней вы услышите какие-нибудь комментарии и сами всё узнаете», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что внимательно следит за действиями Москвы и Киева. Республиканец пообещал принять определённые меры в ближайшие дни. Хозяин Белого дома также обсудил возможные последствия, если не состоится встреча президента России Владимира Путина с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Американский лидер подчеркнул, что последствия будут, но не уточнил, какие именно.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше