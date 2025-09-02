Трамп сообщил о возможности ввода Нацгвардии в Чикаго для борьбы с преступностью

Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что без введённых им тарифов Соединённые Штаты могут оказаться на грани превращения в «государство третьего мира». Он акцентировал внимание на том, что утрата инвестиций ставит Соединённые Штаты в уязвимое положение. По его словам, более 15 триллионов долларов инвестиций поступит в США, что является рекордом.