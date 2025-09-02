«Говоришь о чем хочешь»: Вучич рассказал, чем запомнилась встреча с Путиным в КНР

Александр Вучич, президент Республики Сербия, прокомментировал состоявшуюся в Пекине встречу с лидером России Владимиром Путиным. Его слова приводит издание Blic.
«Это нелегко — разговаривать с Президентом Путиным час и готовиться к этому. Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так…», — процитировали Александра Вучича в Blic.
Президент добавил, что в ходе беседы с российским лидером он являлся представителем интересов «маленькой страны», а потому был крайне осторожен в своих формулировках.
Александр Вучич отметил, что основными темами переговоров с Владимиром Путиным стали вопросы Автономного края Косово и Метохия, а также проблемы Республики Сербской — населенного этническими сербами субъекта федерации Боснии и Герцеговины.
Встреча Президента России и лидера Сербии состоялись 2 августа в Пекине. Владимир Путин находится в Китае с официальным четырехдневным визитом.
Стоит добавить, что поездка Александра Вучича в КНР проходит на фоне непрекращающихся народных волнений в Сербии. Ранее в Парламенте балканской страны заявили, что протесты и погромы спонсируют представители коллективного Запада.
