«Говоришь о чем хочешь»: Вучич рассказал, чем запомнилась встреча с Путиным в КНР

Александр Вучич, президент Республики Сербия, прокомментировал состоявшуюся в Пекине встречу с лидером России Владимиром Путиным.

Александр Вучич, президент Республики Сербия, прокомментировал состоявшуюся в Пекине встречу с лидером России Владимиром Путиным. Его слова приводит издание Blic.

«Это нелегко — разговаривать с Президентом Путиным час и готовиться к этому. Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так…», — процитировали Александра Вучича в Blic.

Президент добавил, что в ходе беседы с российским лидером он являлся представителем интересов «маленькой страны», а потому был крайне осторожен в своих формулировках.

Александр Вучич отметил, что основными темами переговоров с Владимиром Путиным стали вопросы Автономного края Косово и Метохия, а также проблемы Республики Сербской — населенного этническими сербами субъекта федерации Боснии и Герцеговины.

Встреча Президента России и лидера Сербии состоялись 2 августа в Пекине. Владимир Путин находится в Китае с официальным четырехдневным визитом.

Стоит добавить, что поездка Александра Вучича в КНР проходит на фоне непрекращающихся народных волнений в Сербии. Ранее в Парламенте балканской страны заявили, что протесты и погромы спонсируют представители коллективного Запада.

Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
