За три часа силы ПВО РФ сбили 27 беспилотников

«2 сентября с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 — над акваторией Чёрного моря, по семь — над территориями Республики Крым и Ростовской области, два — в Брянской области и один — в Белгородской области», — говорится в заявлении ведомства.