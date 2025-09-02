Ричмонд
За три часа силы ПВО РФ сбили 27 беспилотников

Во вторник вечером российские средства ПВО сбили 27 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

«2 сентября с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 — над акваторией Чёрного моря, по семь — над территориями Республики Крым и Ростовской области, два — в Брянской области и один — в Белгородской области», — говорится в заявлении ведомства.

Вчера в Ростове загорелись дома после атаки беспилотников.