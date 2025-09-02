Стало известно, кого может обвинить Трамп в срыве его мирной инициативы по Украине

По данным издания, Трамп считает европейцев виновными в том, что они подталкивают Киев к попытке добиться более выгодных для него условий мира. Именно по этой причине представители США, скорее всего, пропустят встречу так называемой «коалиции желающих», которая пройдет в Париже 4 сентября.