Стало известно, кого может обвинить Трамп в срыве его мирной инициативы по Украине

Американский президент Дональд Трамп может возложить вину за срыв своей мирной инициативы по Украине на европейские страны.

Американский президент Дональд Трамп может возложить вину за срыв своей мирной инициативы по Украине на европейские страны. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

По данным издания, Трамп считает европейцев виновными в том, что они подталкивают Киев к попытке добиться более выгодных для него условий мира. Именно по этой причине представители США, скорее всего, пропустят встречу так называемой «коалиции желающих», которая пройдет в Париже 4 сентября.

Газета отмечает, что у Трампа уже не осталось идей для продвижения его мирного урегулирования. Глава Белого дома не знает, как действовать дальше, и из-за отсутствия встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Эту встречу Трамп рассматривал в качестве следующего шага своей мирной инициативы.

К слову, портал Axios ранее сообщил, что чиновники из администрации Трампа заподозрили европейским лидеров в том, что они тайно препятствуют усилиям по урегулированию украинского конфликта.

Ранее американский аналитик раскрыл, почему Запад решил пожертвовать Украиной.

