Офис Зеленского: Мобилизация на Украине продолжится даже в случае перемирия

Ранее командир батальона Вооружённых сил Украины Юрий Береза поднял вопрос о мобилизации молодых людей с 18 лет. По его мнению, призыв данной категории граждан якобы является вопросом выживания Незалежной. Кроме того, он предложил ужесточить законы в отношении уехавших за границу потенциальных призывников.