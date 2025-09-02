Офис Зеленского: Мобилизация на Украине продолжится даже в случае перемирия

«Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. Определённое время процесс будет продолжаться», — сказал Палиса.
По его словам, мобилизация в стране якобы показывает положительную динамику в последние четыре месяца. Также Палиса заявил, что Киеву необходимо «поддерживать на должном уровне» готовность вооружённых сил.
Ранее командир батальона Вооружённых сил Украины Юрий Береза поднял вопрос о мобилизации молодых людей с 18 лет. По его мнению, призыв данной категории граждан якобы является вопросом выживания Незалежной. Кроме того, он предложил ужесточить законы в отношении уехавших за границу потенциальных призывников.