Офис Зеленского: Мобилизация на Украине продолжится даже в случае перемирия

Мобилизация на Украине не прекратится даже при наступлении прекращения огня. Об этом сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса в интервью украинскому телеканалу «Общественное».

Источник: Life.ru

«Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. Определённое время процесс будет продолжаться», — сказал Палиса.

По его словам, мобилизация в стране якобы показывает положительную динамику в последние четыре месяца. Также Палиса заявил, что Киеву необходимо «поддерживать на должном уровне» готовность вооружённых сил.

Ранее командир батальона Вооружённых сил Украины Юрий Береза поднял вопрос о мобилизации молодых людей с 18 лет. По его мнению, призыв данной категории граждан якобы является вопросом выживания Незалежной. Кроме того, он предложил ужесточить законы в отношении уехавших за границу потенциальных призывников.