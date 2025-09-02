«Байден месяцами ничего не делал»: Трамп с иронией отреагировал на слухи о своей смерти

«Байден месяцами ничего не делал, вы его не видели, и никто не говорил, что с ним что-то не так», — сказал глава США.
Слухи о возможной смерти Дональда Трампа возникли на фоне заявления вице-президента Джей Ди Вэнса, который выразил готовность временно исполнять обязанности президента в случае необходимости. Это подогрело интерес общественности и вызвало волну спекуляций. Однако сам хозяин Белого дома ранее уже опровергал эти домыслы, уверяя, что его здоровье в полном порядке и он ощущает себя «лучше, чем когда-либо».