«Байден месяцами ничего не делал»: Трамп с иронией отреагировал на слухи о своей смерти

Во время встречи с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп с иронией отреагировал на слухи о своей смерти, которые активно распространялись в социальных сетях после его двухдневного отсутствия на публике. Республиканец отметил, что аналогичный период молчания его предшественника Джо Байдена не вызывал таких же разговоров и спекуляций.

Источник: Life.ru

«Байден месяцами ничего не делал, вы его не видели, и никто не говорил, что с ним что-то не так», — сказал глава США.

Слухи о возможной смерти Дональда Трампа возникли на фоне заявления вице-президента Джей Ди Вэнса, который выразил готовность временно исполнять обязанности президента в случае необходимости. Это подогрело интерес общественности и вызвало волну спекуляций. Однако сам хозяин Белого дома ранее уже опровергал эти домыслы, уверяя, что его здоровье в полном порядке и он ощущает себя «лучше, чем когда-либо».

