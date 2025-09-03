«Иногда это хорошо»: Трамп пошутил о сбое GPS в самолёте фон дер Ляйен

«Ещё лишили возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это и хорошо. Порой это могло бы случаться и со мной, и я был бы очень счастлив», — прокомментировал американский лидер произошедшее в разговоре с журналистами, отметив, что никто не знает, из-за чего возникли неполадки.