«Иногда это хорошо»: Трамп пошутил о сбое GPS в самолёте фон дер Ляйен

«Ещё лишили возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это и хорошо. Порой это могло бы случаться и со мной, и я был бы очень счастлив», — прокомментировал американский лидер произошедшее в разговоре с журналистами, отметив, что никто не знает, из-за чего возникли неполадки.
Напомним, 1 сентября газета Financial Times сообщила, что самолёт с главой ЕК приземлился в болгарском аэропорту Пловдив из-за отказа GPS. В этом начали обвинять Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет совершенно никакого отношения к сбою в работе навигационной системы самолёта. Позже сервис Flightradar, отслеживающий передвижение самолётов, опроверг слухи о сбое GPS.