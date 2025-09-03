Ричмонд
«Иногда это хорошо»: Трамп пошутил о сбое GPS в самолёте фон дер Ляйен

Президент США Дональд Трамп иронично отреагировал на сообщения о технических неполадках в самолёте, в котором находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Республиканец в шутку заявил, что у неё ещё и отобрали телефон.

Источник: Life.ru

«Ещё лишили возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это и хорошо. Порой это могло бы случаться и со мной, и я был бы очень счастлив», — прокомментировал американский лидер произошедшее в разговоре с журналистами, отметив, что никто не знает, из-за чего возникли неполадки.

Напомним, 1 сентября газета Financial Times сообщила, что самолёт с главой ЕК приземлился в болгарском аэропорту Пловдив из-за отказа GPS. В этом начали обвинять Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет совершенно никакого отношения к сбою в работе навигационной системы самолёта. Позже сервис Flightradar, отслеживающий передвижение самолётов, опроверг слухи о сбое GPS.

