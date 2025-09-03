Болгария не будет расследовать отключение GPS у самолета фон дер Ляйен

Болгарские власти не намерены начинать расследование инцидента с самолетом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Премьер-министр страны Росен Желязков указал, что сбои GPS в регионе не являются редкостью и связаны с внешними факторами, поэтому оснований для отдельного разбирательства нет. Он также отметил, что подобные помехи относятся к проявлениям так называемой электронной войны и не нацелены на конкретные воздушные суда.
Инцидент произошёл 31 августа, когда самолет, следовавший из Варшавы в Пловдив, испытал сложности из-за отсутствия навигационного сигнала. По информации Financial Times, пилотам пришлось ориентироваться по бумажным картам.
Факт приглушения GPS подтвердила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста, указав на то, что ответственность за произошедшее власти Болгарии связывают с внешними источниками. При этом сервис Flightradar сообщил, что, согласно данным транспондера, сигнал навигации на борту сохранялся стабильным на протяжении всего полёта.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала о проблемах с навигацией у ее самолета при заходе на посадку в Болгарии, транспондер лайнера показал, что сигнал был хорошим во время всего полета, включая взлет и посадку.