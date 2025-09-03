Болгария не будет расследовать отключение GPS у самолета фон дер Ляйен

Премьер-министр страны Росен Желязков указал, что сбои GPS в регионе не являются редкостью и связаны с внешними факторами, поэтому оснований для отдельного разбирательства нет. Он также отметил, что подобные помехи относятся к проявлениям так называемой электронной войны и не нацелены на конкретные воздушные суда.