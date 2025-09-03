Путин посетит военный парад в Пекине

ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны в Пекине — вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, лидером КНДР Ким Чен Ыном и другими высокими гостями посмотрит военный парад на площади Тяньаньмэнь и посетит торжественный прием.