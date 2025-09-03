Новости СВО. Фёдоровка освобождена, наступление на Северск нарастает, Трамп готовит наёмников для Украины, а Фицо везёт в Киев слова Путина, 3 сентября

— Мы с расчётом миномёта 82-го калибра вышли им навстречу, чтобы не допустить их продвижения к нашей границе. Мы установили миномёт, сделали три пристрелочных выстрела, после чего наша группа БПЛА нас скорректировала, и мы беглыми по пять мин два раза нанесли огневое поражение, — рассказали российские разведчики.