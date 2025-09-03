Ричмонд
«Глобальный Юг»: Пушков объяснил, почему Запад стал бояться БРИКС+ и ШОС

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, прокомментировал роль Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС+ на международной арене.

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, прокомментировал роль Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС+ на международной арене. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

«Александр Стубб, президент Финляндии, публично подтвердил опасения Запада насчет перспектив ШОС и роли этой организации в переустройстве мира… Стубб то ли не понимает, то ли делает вид, что не понимает: Глобальный Запад не способен перестроить отношения с Глобальным Югом», — обратил внимание Алексей Пушков.

Как отметил российский сенатор, Соединенные Штаты и страны Европы уже десятилетиями продолжают открытые и тайные войны против государств, которые они расценивают как угрозу своей «модели мира».

Алексей Пушков подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества и объединение БРИКС+ добиваются успеха благодаря отказу от неоколониальной политики и попыток навязать другим свою гегемонию.

Стоит напомнить, что саммит ШОС завершился в китайском городе Тяньцзин 2 августа — Президент РФ Владимир Путин, который находится в КНР с четырехдневным визитом, также уже провел переговоры с лидером страны Си Цзиньпином и намеревается посетить праздничный парад в Пекине. Алексей Пушков ранее отметил, что проходящие сейчас в Китае мероприятия стали новым этапом в создании основы для «многополярного мира».

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
