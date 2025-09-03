«Глобальный Юг»: Пушков объяснил, почему Запад стал бояться БРИКС+ и ШОС

Стоит напомнить, что саммит ШОС завершился в китайском городе Тяньцзин 2 августа — Президент РФ Владимир Путин, который находится в КНР с четырехдневным визитом, также уже провел переговоры с лидером страны Си Цзиньпином и намеревается посетить праздничный парад в Пекине. Алексей Пушков ранее отметил, что проходящие сейчас в Китае мероприятия стали новым этапом в создании основы для «многополярного мира».