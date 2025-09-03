Трамп: Китай гораздо сильнее нуждается в США, чем Вашингтон в Пекине

Ранее Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в сближении России и Китая. Республиканец подчеркнул, что вооружённые силы Америки остаются непревзойдёнными по своей мощи и способны справиться с любыми вызовами. По его словам, ни Москва, ни Пекин не станут применить военную силу против Соединённых Штатов из-за разрушительных последствий такого шага.