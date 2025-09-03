Трамп вновь заявил, что разочарован Путиным и продолжением украинского конфликта

Свою мысль Трамп пояснил тем, что боевые действия между Россией и Украиной никак не закончатся и на полях сражений по-прежнему гибнут тысячи людей. Он вновь выразил уверенность в том, что «эта война никогда не началась бы, если б я был президентом» и заявил, что его это беспокоит в особой мере, так как выборы американского президента в 2019 году (когда победил Джо Байден) «были полностью сфальсифицированы, и это позор».