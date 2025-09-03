Генеральный директор McDonald’s отметил снижение позитивного восприятия США в мире

Ранее Wall Street Journal сообщила, что почти 70% американцев не верят в «американскую мечту» — это рекордно низкий показатель за последние 15 лет. Согласно исследованию, только четверть респондентов уверены в возможности улучшить свой уровень жизни, а три четверти сомневаются, что жизнь их детей будет лучше, чем у нынешнего поколения.