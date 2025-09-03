Генеральный директор McDonald’s отметил снижение позитивного восприятия США в мире

Генеральный директор McDonald’s Крис Кемпчински в интервью CNBC заявил, что мировое восприятие США ухудшается, что отражается на отношении к американским брендам. По его словам, «аура вокруг Америки немного померкла». При этом Кемпчински подчеркнул, что отношение к самим ресторанам McDonald’s остается стабильным благодаря многолетнему опыту работы компании за рубежом и адаптации к местным рынкам.
Ранее Wall Street Journal сообщила, что почти 70% американцев не верят в «американскую мечту» — это рекордно низкий показатель за последние 15 лет. Согласно исследованию, только четверть респондентов уверены в возможности улучшить свой уровень жизни, а три четверти сомневаются, что жизнь их детей будет лучше, чем у нынешнего поколения.
Данные тенденции отражают сложную картину восприятия США как внутри страны, так и за ее пределами.
