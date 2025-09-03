Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили о «смертоносном ударе» по судну с наркотиками в Карибском море

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские вооружённые силы осуществили «смертоносный удар» по кораблю, который занимался транспортировкой наркотиков в южной части Карибского моря. По информации, предоставленной Вашингтоном, это судно отплыло из Венесуэлы.

Источник: Life.ru

В своём посте в социальной сети X Рубио добавил, что данное судно находилось под управлением организации, которую США признали наркотеррористической.

«Сегодня американские военные нанесли смертоносный удар в южной части Карибского моря по наркосудну, вышедшему из Венесуэлы», — написал госсекретарь.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о всеобщей мобилизации граждан для защиты суверенитета из-за приближения американских боевых кораблей к побережью страны. Мадуро призвал всех желающих вступить в Национальную программу защиты суверенитета. Для реализации кампании будут задействованы штабы воинских частей, военные подразделения, городские центральные площади и около 16 тысяч объектов народной обороны.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше