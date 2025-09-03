В США заявили о «смертоносном ударе» по судну с наркотиками в Карибском море

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о всеобщей мобилизации граждан для защиты суверенитета из-за приближения американских боевых кораблей к побережью страны. Мадуро призвал всех желающих вступить в Национальную программу защиты суверенитета. Для реализации кампании будут задействованы штабы воинских частей, военные подразделения, городские центральные площади и около 16 тысяч объектов народной обороны.