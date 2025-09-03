В офисе Зеленского не хотят снижать минимальный возраст мобилизации в ВСУ

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил, что украинские власти не рассматривают возможность снижения минимального возраста мобилизации в Вооружённых силах страны.
Он подчеркнул, что вопрос привлечения мужчин от 18 лет к службе в армии на данный момент не стоит на повестке.
При этом чиновник отметил, что, несмотря на отсутствие подобных планов, украинцы продолжают активно вывозить несовершеннолетних за границу. Чтобы сократить отток молодежи, власти приняли решение разрешить им покидать страну, рассчитывая, что в дальнейшем они вернутся.
Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил, что даже в случае установления перемирия, Украина не остановит мобилизацию.