Служили России, чтобы её развалить: позорный путь министров, променявших родину на Украину

Переезд Козырева* в США для широкой общественности оказался внезапным. Судя по всему, он успел выгодно продать всю свою дорогую недвижимость в Москве и на Рублёвке. Ему сейчас 74. Коротает век в апартаментах высотного кондоминиума возле Саут-Бич — там живут словно в отеле. Его антироссийская активность в соцсетях, скорее всего, связана с тем, что ему стало не хватать денег. Много тратит жена, уже не столичная светская львица, но продолжающая жить на широкую ногу и бесконечно путешествовать.