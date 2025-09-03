Среди ключевых материалов — доклады командующих Забайкальским и Дальневосточными фронтами, отчёты о проведении Харбино-Гиринской и Южно-Сахалинской операций, а также наградные документы на красноармейцев, отличившихся при штурме японских укрепрайонов. Особый интерес представляют протоколы допросов командующего Квантунской армией Отодзо Ямады и его штаба.
Публикация приурочена к 80-летию окончания Второй мировой войны и подчёркивает решающую роль СССР в разгроме милитаристской Японии. Ранее во время российско-китайских переговоров председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай являются главными странами-победительницами Второй мировой войны. Он отметил, что совместное участие лидеров в празднованиях 9 Мая в Москве и 3 сентября в Пекине стало важной традицией, символизирующей ответственность этих двух держав как постоянных членов Совета Безопасности ООН.