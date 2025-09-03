Ричмонд
Архив Минобороны РФ опубликовал рассекреченные документы о капитуляции Японии

Минобороны РФ в рамках проекта «Японский рейх пал следом за германским» обнародовало ранее засекреченные архивные документы, посвящённые завершающему этапу Второй мировой войны — разгрому Квантунской армии и капитуляции Японии в сентябре 1945 года. На специализированном портале представлены директивы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные карты наступления советских войск в Маньчжурии, а также протоколы допросов пленных японских генералов.

Среди ключевых материалов — доклады командующих Забайкальским и Дальневосточными фронтами, отчёты о проведении Харбино-Гиринской и Южно-Сахалинской операций, а также наградные документы на красноармейцев, отличившихся при штурме японских укрепрайонов. Особый интерес представляют протоколы допросов командующего Квантунской армией Отодзо Ямады и его штаба.

Публикация приурочена к 80-летию окончания Второй мировой войны и подчёркивает решающую роль СССР в разгроме милитаристской Японии. Ранее во время российско-китайских переговоров председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай являются главными странами-победительницами Второй мировой войны. Он отметил, что совместное участие лидеров в празднованиях 9 Мая в Москве и 3 сентября в Пекине стало важной традицией, символизирующей ответственность этих двух держав как постоянных членов Совета Безопасности ООН.

