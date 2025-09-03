Ричмонд
В Алжире опровергли сообщения о контрабанде украинских БПЛА в Ливию

Алжирский депутат подчеркнул, что государство придерживается политики нейтралитета.

Член комитета Национальной народной ассамблеи Алжира по обороне Муса Харфи опроверг сообщения о контрабанде украинских беспилотников в Ливию через территорию его страны.

По его словам, подобные публикации являются клеветой и не имеют под собой реальных оснований.

Алжирский депутат подчеркнул, что государство придерживается политики нейтралитета, сохраняет стабильность как на региональном, так и на международном уровнях, а также неизменно исходит из принципа уважения суверенитета других стран и не вовлекается в чужие конфликты.

Между тем стало известно, что предприятие, по которому был нанесен удар российскими войсками в Белой Церкви в Киевской области, могло производить беспилотники.

