В Ростовской области повреждены дома из-за осколков сбитых беспилотников

В Ростовской области в результате отражения воздушной атаки пострадали два многоквартирных дома в Белой Калитве и несколько частных домов в поселке Коксовый, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, фасады зданий посечены осколками, а в окнах и автомобилях во дворах разбиты стекла. К счастью, среди жителей поврежденных домов пострадавших нет.