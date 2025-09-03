Ричмонд
В Ростовской области повреждены дома из-за осколков сбитых беспилотников

В Ростовской области в результате отражения воздушной атаки пострадали два многоквартирных дома в Белой Калитве и несколько частных домов в поселке Коксовый, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, фасады зданий посечены осколками, а в окнах и автомобилях во дворах разбиты стекла. К счастью, среди жителей поврежденных домов пострадавших нет.

«В Белой Калитве фасады двух многоквартирных домов посечены осколками, разбиты стекла в окнах и автомобилях. Аналогичные повреждения есть в нескольких частных домах поселка Коксовый. Главное — люди не пострадали», — отметил Слюсарь.

Он также сообщил, что отражение воздушной атаки продолжается и призвал жителей области соблюдать меры предосторожности.

По данным Министерства обороны России, на данный момент в Ростовской области были уничтожены и перехвачены семь беспилотных летательных аппаратов в районах Миллерово, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Геленджика.