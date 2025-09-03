Ричмонд
Депутат Рады заявил, что Зеленский вынуждает украинцев покидать страну

Киевский режим предпринимает действия, которые вынуждают украинцев покидать родную страну. Такое заявление сделал находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий посоветовал украинцам присмотреться, на каких условиях выселяют жителей Газы. Это необходимо для того, чтобы украинцы смогли «потихоньку готовиться к переезду».

«Он при президентах Зеленском или Залужном в любом случае произойдет — если не на тот свет, то в другую страну», — написал Дубинский в своем телеграм-канале.

Вместе с этим депутат отметил, что украинские власти еще и требуют от граждан взятки за возможность покинуть пределы страны.

Ранее сообщалось, что многие солдаты ВСУ потеряли боевой дух и веру в победу.

