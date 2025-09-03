Ранее на видео сняли «огненный ад‎» ВСУ в Волчанске после налёта авиации. Подразделения Вооружённых сил Украины в Харьковской области оказались в «‎огненном аду» после групповых ударов Армии России с применением истребителей и реактивных установок ТОС «Солнцепёк». В этом же рарйоне «Солнцепёки» успешно поразили три укреплённые позиции роты «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка ВСУ.