Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумской области пропали почти 250 ВСУшников

Около 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) числятся пропавшими без вести в Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

Подсчёты вели сами родственники военных, анализируя публикации в тематических группах по поиску пропавших.

«При этом это только те, чьи фамилии засветились в интернете. Реальная цифра намного больше, и это без учёта погибших и раненых», — уточнил источник в российских силовых структурах.

Подразделения 41-й мехбригады весной перебросили в село Яблоновка Сумской области. Там украинские военные пытались удержать оборону, но понесли серьёзные потери и были вынуждены отступить.

Ранее на видео сняли «огненный ад‎» ВСУ в Волчанске после налёта авиации. Подразделения Вооружённых сил Украины в Харьковской области оказались в «‎огненном аду» после групповых ударов Армии России с применением истребителей и реактивных установок ТОС «Солнцепёк». В этом же рарйоне «Солнцепёки» успешно поразили три укреплённые позиции роты «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка ВСУ.