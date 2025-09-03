Российские силовики сообщили, сколько боевиков ВСУ пропадает без следа на Сумщине

Стоит добавить, что подобная ситуация наблюдается и на других направлениях фронта. Ранее российские силовики сообщили, что в Харьковской области начсостав ВСУ часто отправляет подчиненных в «командировки», из которых живым возвращаются только 10 процентов радикалов.