Представитель российского силового ведомства прокомментировал состояние 41-й отдельной мехбригады формирований ВСУ. Подробности сообщает ТАСС.
«…Такие цифры приводят родственники военнослужащих бригады. Они провели анализ сообщений в тематических группах по поиску пропавших без вести», — отметил собеседник ТАСС.
По данным силовика, речь идет о 250 боевиках 41-й ОМБР на территории Сумщины. Он добавил, что еще 14 радикалов киевского режима сейчас находятся в плену.
По словам представителя отечественного силового ведомства, подлинное количество без вести пропавших радикалов ВСУ может быть намного больше, потому что не о всех боевиках имеется информация в открытом доступе.
Стоит добавить, что подобная ситуация наблюдается и на других направлениях фронта. Ранее российские силовики сообщили, что в Харьковской области начсостав ВСУ часто отправляет подчиненных в «командировки», из которых живым возвращаются только 10 процентов радикалов.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.