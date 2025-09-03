Лавров призвал признать новые территориальные реалии на Украине

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Для прочного украинского урегулирования необходимо признать и оформить международно-правовым образом новые территориальные реалии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Компас».
«Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом», — заявил министр.
«И, наконец, следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, то есть те условия, которые прописаны в декларации независимости Украины 1990 года и на основе которых украинская государственность была в свое время признана Россией и всем международным сообществом», — заключил он.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».