Трамп заявил о ликвидации 11 наркоторговцев венесуэльской банды Tren de Aragua

Американский лидер отметил, что операция была выполнена без каких-либо потерь среди военнослужащих США и поделился видеозаписью момента атаки на цель.
Момент удара США по судну банды. Видео © TruthSocial / Donald J. Trump.
«Удар был нанесён, когда террористы находились в международных водах, перевозя нелегальные наркотики в США», — написал глава Белого дома в соцсети TruthSocial.
Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские вооружённые силы осуществили «смертоносный удар» по кораблю, который занимался транспортировкой наркотиков в южной части Карибского моря. По его словам, данное судно находилось под управлением организации, которую США признали наркотеррористической.