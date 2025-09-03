Ричмонд
Трамп заявил о ликвидации 11 наркоторговцев венесуэльской банды Tren de Aragua

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о том, что Вооружённые силы США провели успешную операцию против судна, связанного с преступной группировкой Tren de Aragua, которое занималось транспортировкой наркотиков из Венесуэлы. В результате этого удара погибли 11 членов банды.

Американский лидер отметил, что операция была выполнена без каких-либо потерь среди военнослужащих США и поделился видеозаписью момента атаки на цель.

Момент удара США по судну банды. Видео © TruthSocial / Donald J. Trump.

«Удар был нанесён, когда террористы находились в международных водах, перевозя нелегальные наркотики в США», — написал глава Белого дома в соцсети TruthSocial.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские вооружённые силы осуществили «смертоносный удар» по кораблю, который занимался транспортировкой наркотиков в южной части Карибского моря. По его словам, данное судно находилось под управлением организации, которую США признали наркотеррористической.

