Лавров: РФ ждёт заявлений от партнёров о поддержке диалога с США по Украине

Москва ждёт от партнёров заявлений в поддержку российско американского диалога по Украине — об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Компас».
«Конечно, сейчас мы ожидали бы от наших друзей заявлений в поддержку российско американского диалога по Украине», — сказал глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что Россия приветствует любые «конструктивные предложения, в том числе тем, которые поступают от партнёров из глобального Юга и Востока».
