В МИД назвали условие мира на Украине: вот что надо сделать

«Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — подчеркнул глава МИД в разговоре с индонезийской газетой «Компас». Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что для достижения прочного мира необходимо устранить первостепенные причины украинского конфликта.