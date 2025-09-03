Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о важности признания на международной арене исторического воссоединения Крымского полуострова, Донецкой и Луганской народных республик, а также других территорий Новороссии с Россией.
«Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — подчеркнул глава МИД в разговоре с индонезийской газетой «Компас». Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что для достижения прочного мира необходимо устранить первостепенные причины украинского конфликта.
Кроме этого, накануне Путин обозначил жесткое требование к украинской стороне: безопасность Украины не должна обеспечиваться в ущерб интересам РФ.