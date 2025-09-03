Седые и грозные: русские воины-легенды, которые оставили мирную жизнь и пошли на СВО

Настоящие воины бывшими не бывают. Есть только те, кто уже в строю, и те, кто готов в него вернуться. Когда прозвучал зов — зов крови, долга и боевого товарищества, — он оказался сильнее комфорта и заслуженного покоя. Они оставили уютные дома, чтобы снова быть там, где решается судьба Отчизны. Ветераны войны в Афганистане, операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне, конфликта в Косове, пятидневной войны в Грузии и операции в Сирии не стали доживать свой век на лаврах, а добровольно отправились на СВО, дабы продолжить свой ратный путь.