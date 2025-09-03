Президент Словакии назвал встречи Фицо в Китае стремлением к миру на Украине

Президент Словакии Петер Пеллегрини приветствует переговоры в Пекине премьера Роберта Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а также запланированную по возвращении домой встречу Фицо с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс служба словацкого лидера.
«Президент Словакии рассматривает серию переговоров, которые премьер-министр республики проводит в Пекине, как проявление усилий по достижению эффективного международного диалога, который в конечном итоге может привести враждующие стороны за стол переговоров с целью прекращения военных страданий», — говорится в заявлении пресс службы.
Известно, что во вторник Фицо встретился с Путиным в Пекине. Сам Фицо заявил, что уверен, что европейские лидеры будут просить подробностей встречи с российским лидером.