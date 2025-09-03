В МИД РФ призвали признать новые территориальные реалии на Украине

В начале года на совещании с постоянными членами Совбеза Российской Федерации президент России Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине должно предусматривать не краткосрочное перемирие, а установление прочного и продолжительного мира. Москва продолжает настаивать на полном выводе ВСУ из частей Донбасса, которые до сих пор контролирует Киев.