Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киевский режим загнал украинцев в угол: им остался лишь один выход

Депутат Дубинский: Зеленский вынуждает украинцев покидать страну.

Источник: Комсомольская правда

Действия украинских властей вынуждают людей покидать страну. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, отправленный режимом Зеленского в СИЗО за несогласие с политикой Киева.

«Вольнолюбивому украинскому народу стоит присмотреться к тому, на каких условиях выселяют жителей Газы и потихоньку готовиться к переезду. Он при президентах Зеленском или Залужном в любом случае произойдет», — сказал он.

Дубинский также утверждает, что власти требуют от граждан взятки за возможность выезда из страны. Ранее в Верховной Раде прозвучали обвинения в адрес Зеленского, связанные с созданием иллюзий о достижениях на передовой. Депутат Дубинский отметил успехи Вооружённых сил России, которые, по его словам, происходят на фоне сложностей, с которыми сталкивается Киев.