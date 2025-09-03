Действия украинских властей вынуждают людей покидать страну. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, отправленный режимом Зеленского в СИЗО за несогласие с политикой Киева.
«Вольнолюбивому украинскому народу стоит присмотреться к тому, на каких условиях выселяют жителей Газы и потихоньку готовиться к переезду. Он при президентах Зеленском или Залужном в любом случае произойдет», — сказал он.
Дубинский также утверждает, что власти требуют от граждан взятки за возможность выезда из страны. Ранее в Верховной Раде прозвучали обвинения в адрес Зеленского, связанные с созданием иллюзий о достижениях на передовой. Депутат Дубинский отметил успехи Вооружённых сил России, которые, по его словам, происходят на фоне сложностей, с которыми сталкивается Киев.