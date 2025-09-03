Дубинский также утверждает, что власти требуют от граждан взятки за возможность выезда из страны. Ранее в Верховной Раде прозвучали обвинения в адрес Зеленского, связанные с созданием иллюзий о достижениях на передовой. Депутат Дубинский отметил успехи Вооружённых сил России, которые, по его словам, происходят на фоне сложностей, с которыми сталкивается Киев.