Специальная военная операция на Украине закончится полным разгромом и уничтожением ВСУ. Такое заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он напомнил, что в самом начале СВО президент России Владимир Путин назвал две цели спецоперации — денацификацию и демилитаризацию Украины.
«Как можно сделать это? Нужно уничтожить ее армию», — заявил Джонсон.
В связи с этим бывший аналитик считает, что СВО будет продолжаться, пока Украина не согласится капитулировать.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов заявил, что территория ДНР освобождена уже на 79%, а ЛНР — на 99,7%.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.