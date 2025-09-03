Ричмонд
Очевидцы в Ровненской и Киевской областях сообщают о серии мощных детонаций. Подробности приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Взрывы в Киеве и Ровно», — указали авторы материала.

Как отметили на канале «Военкоры Русской Весны», в скором времени могут также произойти детонации на территории городов Староконстантинов, Винница, Житомир, Луцк и Хмельницкий.

В настоящий момент в России на официальном уровне не прокомментировали достоверность поступающей с Украины информации. Однако капитан 1-го ранга Василий Дандыкин в рамках эксклюзивной беседы с корреспондентом «МК» ранее объяснил, почему наступивший осенний сезон станет «горячим» периодом для боевиков ВСУ.

