Очевидцы на Ровненщине и в Киевской области сообщают о мощных детонациях

В настоящий момент в России на официальном уровне не прокомментировали достоверность поступающей с Украины информации. Однако капитан 1-го ранга Василий Дандыкин в рамках эксклюзивной беседы с корреспондентом «МК» ранее объяснил, почему наступивший осенний сезон станет «горячим» периодом для боевиков ВСУ.