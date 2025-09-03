Ричмонд
Орбан: Венгрии надо готовиться к физическому насилию перед выборами

По его словам, ситуация в Чехии показывает, что за словесными провокациями может последовать физическая агрессия.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя нападение на бывшего главу правительства Чехии Андрея Бабиша, заявил о риске применения насилия и в ходе венгерских выборов, намеченных на весну 2026 года.

По его словам, ситуация в Чехии показывает, что за словесными провокациями может последовать физическая агрессия, и подобные сценарии нельзя исключать и в Венгрии.

Инцидент с Бабишем произошёл во время предвыборного митинга движения ANO в селе Добра района Фридек-Мистек. К политику сзади подошёл пожилой мужчина и несколько раз ударил его костылём по голове и спине. Бабиша доставили в больницу для обследования, а нападавшего задержали.

Орбан, партия которого в Европарламенте состоит в одной фракции с ANO, выразил поддержку Бабишу, пожелал ему скорейшего выздоровления и отметил, что рассчитывает на победу движения на выборах в Чехии.

