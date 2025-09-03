Орбан: Венгрии надо готовиться к физическому насилию перед выборами

Инцидент с Бабишем произошёл во время предвыборного митинга движения ANO в селе Добра района Фридек-Мистек. К политику сзади подошёл пожилой мужчина и несколько раз ударил его костылём по голове и спине. Бабиша доставили в больницу для обследования, а нападавшего задержали.