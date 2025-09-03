Лавров также указал на необходимость обеспечения нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, сославшись на Декларацию о государственном суверенитете Незалежной 1990 года, которая изначально предусматривала такой статус. По его словам, эти условия являются основой для признания украинской государственности международным сообществом, включая Россию.
Ранее Сергей Лавров отметил, что западные страны используют методы открытого шантажа и вводят санкции, стремясь воспрепятствовать возникновению многополярного мира. Он акцентировал внимание на том, что попытки Запада сохранить своё глобальное превосходство проявляются не в форме конструктивного диалога или добросовестной конкуренции, а через давление на другие государства.