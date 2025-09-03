Ранее Сергей Лавров отметил, что западные страны используют методы открытого шантажа и вводят санкции, стремясь воспрепятствовать возникновению многополярного мира. Он акцентировал внимание на том, что попытки Запада сохранить своё глобальное превосходство проявляются не в форме конструктивного диалога или добросовестной конкуренции, а через давление на другие государства.