Москва выступает за создание новой системы гарантий безопасности для России и Украины, которая станет частью общей архитектуры безопасности Евразии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Компас».
По его словам, устойчивый мир невозможен без устранения коренных причин конфликта. Глава МИД подчеркнул, что для прочного мира необходимо признать новые территориальные реалии после вхождения в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, оформляя их международно-правовым способом.
Кроме того, Лавров отметил важность обеспечения нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, как это было закреплено в декларации независимости Украины 1990 года.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина сохранит право существовать, если отпустит людей, которые выбрали русскую культуру.