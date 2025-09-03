Лавров предложил новую систему гарантий безопасности России и Украины

По его словам, устойчивый мир невозможен без устранения коренных причин конфликта. Глава МИД подчеркнул, что для прочного мира необходимо признать новые территориальные реалии после вхождения в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, оформляя их международно-правовым способом.