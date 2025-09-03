Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Особо привилегированный партнёр»: Лавров оценил стойкость Индии перед тарифами Трампа

Москва высоко оценила позицию Индии, которая отказалась подчиняться давлению США и продолжает закупать российские энергоресурсы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

Источник: Life.ru

Министр отметил, что Вашингтон угрожал ввести повышенные тарифы против торговых партнёров России и уже сделал это в отношении Индии, которая является «особо привилегированным партнёром» и одним из крупнейших покупателей российских углеводородов. По словам Лаврова, Нью-Дели сохраняет приверженность принципам свободной торговли, несмотря на давление.

«Мы оценили тот факт, что Нью-Дели не прогнулся под давлением и сохраняет приверженность принципам свободной торговли», — подчеркнул Лавров.

Ранее Life.ru писал, что США усилили тарифное давление на Индию, повысив импортные пошлины на 25% за отказ ограничить закупки российской нефти и газа. Несмотря на это, Нью-Дели продолжает наращивать закупки энергоресурсов у РФ, оставаясь одним из крупнейших покупателей российской нефти. Москва и Нью-Дели на саммите ШОС подтвердили курс на стратегическое партнёрство.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше