«Особо привилегированный партнёр»: Лавров оценил стойкость Индии перед тарифами Трампа

Ранее Life.ru писал, что США усилили тарифное давление на Индию, повысив импортные пошлины на 25% за отказ ограничить закупки российской нефти и газа. Несмотря на это, Нью-Дели продолжает наращивать закупки энергоресурсов у РФ, оставаясь одним из крупнейших покупателей российской нефти. Москва и Нью-Дели на саммите ШОС подтвердили курс на стратегическое партнёрство.